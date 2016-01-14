Керрі оголосив про розширення програми США з прийому біженців

Джон Керрі заявив, що розширення допоможе "вразливим" окремим особам і сім'ям з Сальвадору, Гватемали і Гондурасу, і запропонує їм безпечні альтернативи небезпечним подорожам, на які зважувалися багато мігрантів, передає "Голос Америки".

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"Криза біженців – це не тільки сирійська проблема, чи проблема тільки Близького Сходу, Європи чи Африки", – сказав держсекретар. Це "глобальний виклик історичних пропорцій і розмірів", – додав він.

Джон Керрі зустрінеться також з біженцями у Вашингтоні. Він також повідомив, що президент США Барак Обама проведе саміт з надання допомоги біженцям на полях Генеральної асамблеї ООН восени цього року.

Держсекретар США виступив одразу після щорічного звернення президента в Конгресі "Про стан справ у країні". Барак Обама і Джон Керрі виклали цілі зовнішньої політики США на цей рік.

Крім цього, Джон Керрі заявив, що ослаблення і знищення бойовиків терористичної організації "Даєш" є найважливішим пріоритетом стратегії США. Держсекретар підкреслив у своїй промові, що не вважає можливим називати терористичну групу "Ісламською державою", оскільки, на його переконання, ні "ісламською", ні "державою" "Даєш" не є.

Він сказав, що ще одна мета США і їх партнерів – спільними зусиллями зупинити поширення насильства.

Він також подякував Ірану за співпрацю у звільненні 10 американських моряків, які були надовго затримані.