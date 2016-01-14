На сході Німеччини напали на двох афганських біженців

У східнонімецькій Єні стався напад біля притулку для біженців на двох афганських прохачів притулку.

Як повідомляє у четвер, 14 січня, Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa, двоє чоловіків віком 25 та 29 років постраждали увечері напередодні - невідомі завдали їм ударів в обличчя. Після інциденту пораненим біженцям надали медичну допомогу.

Наразі дані про нападників відсутні, їхні мотиви також незрозумілі. Поліція не виключає ксленофобського тла злочину.

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Нагадаємо, що у Кельні в неділю, 10 січня, сталися щонайменше два напади на сирійця та пакистанських громадян. У поліції Кельна вважають, що напади на іноземців є "злочинами на ґрунті ксенофобії". За два дні стало відомо про напади на студентів з Ізраїлю, виходця з Індії, африканця та молодого темношкірого громадянина Німеччини. Інциденти трапилися у Кельні, Дрездені та Дуйсбурзі.

Німецька поліція й надалі розслідує злочини, що сталися в Кельні та інших містах Німеччини новорічної ночі і спровокували широкі дебати в суспільстві та протести ультраправих. 9 січня у Кельні поліція розігнала водометами мітинг прихильників руху антиісламського руху Pegida.