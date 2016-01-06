У 2015 році в Німеччині зареєстровано 1,1 мільйона шукачів притулку

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини.

Зазначається, що, зокрема, в грудні було зареєстровано 127 320 шукачів притулку.

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Нагадаємо, у грудні міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр допустив, що в майбутньому Німеччина закриє кордони для біженців. Берлін також може прийняти рішення про висилку частини біженців, вже приїхали в країну.

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, необхідно "враховувати занепокоєння людей" і зменшувати кількість прибувають в країну біженців.

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