У 2015 році в Німеччині зареєстровано 1,1 мільйона шукачів притулку
12:39, 06 січня 2016Світ
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У 2015 році в Німеччині зареєстровано близько 1,09 млн осіб, які шукали притулку.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини.
Зазначається, що, зокрема, в грудні було зареєстровано 127 320 шукачів притулку.
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Нагадаємо, у грудні міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр допустив, що в майбутньому Німеччина закриє кордони для біженців. Берлін також може прийняти рішення про висилку частини біженців, вже приїхали в країну.
За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, необхідно "враховувати занепокоєння людей" і зменшувати кількість прибувають в країну біженців.
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REUTERS
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