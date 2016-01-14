Тіло Девіда Боуї таємно піддали кремації у Нью-Йорку – BBC

Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на британські ЗМІ.

Раніше Боуї сам просив не влаштовувати собі публічне поховання.

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Як зазначає Aily Mirror, тіло музиканта було кремоване незабаром після його смерті, на поховальній церемонії не були присутні ні друзі, ні родичі музиканта. За інформацією видання, музикант говорив своїм близьким, що він хоче "піти без будь-якого шуму".

Представник Боуї заявив, що не може спростувати або підтвердити цю інформацію.

Девід Боуї помер 10 січня у віці 69 років. 8 січня, в його день народження, вийшов 25-й студійний альбом музиканта Blackstar ("Чорна зірка"). В останні півтора року музикант боровся з раком.