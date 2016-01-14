Міжнародна коаліція розробить стратегію подальшої боротьби проти ІДІЛ
Міністр оборони Франції також повідомив, що бойовики відступають в Іраку.
Франція запросила США та союзників на наступному тижні провести нараду для розробки стратегії подальшої боротьби проти ІДІЛ.
Про це сьогодні повідомив міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
"Представники міжнародної коаліції проведуть зустріч на наступному тижні у Парижі з метою виробити плани для активізації боротьби проти", – повідомив ле Дріан.
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Він також додав, що бойовики явно відступають на сьогодні в Іраку.
Також він додав, що іракська армія і курдське ополчення Пешмерга за підтримки коаліційної мають розпочати битву за Мосул - найбільше місто, підконтрольне ІДІЛ наразі в Іраку.
"Нам потрібно буде ґрунтовно забезпечити іракські та курдські сили, щоб виграти цю битву, - відзначив ле Дріан.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією ле Дріана, французька авіація напередодні знищила центр звʼязку та пропаганди ІДІЛ.