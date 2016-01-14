Міжнародна коаліція розробить стратегію подальшої боротьби проти ІДІЛ

Франція запросила США та союзників на наступному тижні провести нараду для розробки стратегії подальшої боротьби проти ІДІЛ.

Про це сьогодні повідомив міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Представники міжнародної коаліції проведуть зустріч на наступному тижні у Парижі з метою виробити плани для активізації боротьби проти", – повідомив ле Дріан.

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Він також додав, що бойовики явно відступають на сьогодні в Іраку.

Також він додав, що іракська армія і курдське ополчення Пешмерга за підтримки коаліційної мають розпочати битву за Мосул - найбільше місто, підконтрольне ІДІЛ наразі в Іраку.

"Нам потрібно буде ґрунтовно забезпечити іракські та курдські сили, щоб виграти цю битву, - відзначив ле Дріан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією ле Дріана, французька авіація напередодні знищила центр звʼязку та пропаганди ІДІЛ.