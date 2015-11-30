У Німеччині допускають створення альянсу з військами Асада для боротьби проти ІДІЛ

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, передає Бі-бі-сі.

За словами міністра, вона досі вважає, що у президента Сирії Башара Асада немає політичного майбутнього, і влада в країні повинна змінитися. У той же час фон дер Ляйєн наголосила, що сирійські війська можуть стати цінним союзником у боротьбі з ІД.

На думку міністра, питання укладення союзу із сирійськими військами можна буде підняти вже після початку процесу передачі влади, коли буде зрозуміло, що надалі буде з Асадом.

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Фон дер Ляйєн нагадала, що у країн НАТО вже є позитивний досвід взаємодії зі збройними силами країн Близького Сходу. Зокрема, вона високо оцінила результат навчання іракських військовослужбовців інструкторами альянсу.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Німеччини офіційно оголосив про плани взяти участь у військовій операції проти "Ісламської держави" (ІД) у Сирії.

Зокрема, планується залучення до операції розвідувальних літаків Tornado, фрегата, який повинен сприяти захисту французької авіаносця"Шарль де Голль", і літака-заправника. Також за допомогою спільної німецько-французької супутникової системи планується робити знімки місцевості.