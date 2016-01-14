У справі про вбивство Нємцова заговорили про нового "кілера"

Під час останнього допиту фігурант справи про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова Анзор Губашев заявив, що політика застрелив не Заур Дадаєв, як раніше стверджувало слідство. Про це з посиланням на адвоката Губашева Мусу Хадісова повідомляє "РБК".

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За словами Губашева, увечері 27 лютого 2015 року він гуляв по Москві в районі Червоної площі разом з Бесланом Шавановим.

Шаванов нібито повинен був зустрітися з невідомою людиною і попросив Губашева сісти за кермо машини ZAZ Chance. Через певний час Шаванов кудись відлучився, потім подзвонив Губашеву і попросив забрати його від Великого Москорецкого мосту. Коли Губашев під'їжджав до мосту, він побачив людину, що падала.

"Анзор Губашев вказав на Беслана Шаванова як на вбивцю Нємцова", — підкреслив адвокат.

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Як повідомлялося, Шаванов загинув під час затримання. Операція була доручена ФСБ РФ по Чеченській Республіці. Оперативники виявили його будинку 7 березня в 15:00. Коли стало ясно, що у Шаванова може бути при собі зброя та вибухові речовини, співробітники ФСБ вирішили залучити спецназ. В різних документах відомості про поведінку Шаванова під час затримання суперечать один одному.

Нагадаємо, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.