Генсек ООН про Сирію: голод є воєнним злочином - BBC

Він звинуватив в зловживаннях обидві сторони, передає BBC Україна.

"Дозвольте мені сказати чітко: використання голоду як зброя війни є воєнним злочином", - цитує керівника ООН агенція Reuters.

Франція, Велика Британія і Сполучені Штати Америки попросили провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН, щоб вимагати припинити облогу сирійського міста Мадая та дозволити доставити туди допомогу.

Читайте такожФранція закликала Росію і армію Асада припинити військові операції проти мирних жителів у Сирії

До міста, яке утримують повстанці, вдруге за цей тиждень зміг потрапити гуманітарний конвой.