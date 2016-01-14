Генсек ООН про Сирію: голод є воєнним злочином - BBC
23:00, 14 січня 2016Світ
206 0
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун назвав воєнним злочином використання голоду як зброї в сирійському конфлікті.
Використання голоду як зброя війни є воєнним злочином / un.org
Він звинуватив в зловживаннях обидві сторони, передає BBC Україна.
"Дозвольте мені сказати чітко: використання голоду як зброя війни є воєнним злочином", - цитує керівника ООН агенція Reuters.
Франція, Велика Британія і Сполучені Штати Америки попросили провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН, щоб вимагати припинити облогу сирійського міста Мадая та дозволити доставити туди допомогу.
Читайте такожФранція закликала Росію і армію Асада припинити військові операції проти мирних жителів у Сирії
До міста, яке утримують повстанці, вдруге за цей тиждень зміг потрапити гуманітарний конвой.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter