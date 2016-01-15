У Німеччині біженців зобов'яжуть отримувати посвідчення

Претенденти на отримання статусу біженця будуть отримувати посвідчення при першому контакті з німецькою владою. Мігранти, що вже знаходяться в Німеччині, почнуть отримувати його з кінця лютого поточного року.

В документі будуть вказані ім'я, дата і місце народження, громадянство, стать, зріст, колір очей, стан здоров'я, освіта, професія і віросповідання.

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Документ буде містити фото і відбитки пальців. Всі дані будуть внесені в спеціально створену для цього центральну базу даних, доступ до якої матимуть всі зацікавлені відомства, включаючи поліцію, повідомляє Німецька хвиля.

Введенням цього посвідчення федеральний уряд розраховує вирішити відразу кілька проблем. Так, повинні бути передбачені випадки, в яких мігранти реєструються багаторазово в декількох містах під різними іменами. Відомості про освіту і професійні навички полегшать відомству з праці пошук роботи для мігрантів.

Крім того, у Федеральному відомстві з міграції сподіваються, що новий документ полегшить розподіл біженців за населеними пунктами в Німеччині. У посвідченні буде вказано місто чи село, в якому мігрант повинен проживати. Проте багато хто, особливо розміщені в сільській місцевості, не дотримуються цього правила і перебираються у великі міста.

Важливим нововведенням є те, що тільки при наявності цього посвідчення мігранти будуть отримувати соціальну допомогу, а також зможуть подати заяву на надання політичного притулку - і тільки за місцем проживання, вказаним в документі. Таким чином німецька влада також розраховує, що мігранти, які нелегально перетнули кордон, отримають додаткову мотивацію зареєструватися.