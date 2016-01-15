Росія заявила про початок своєї "гуманітарної операції" у Сирії

Про це повідомив начальник головного оперативного управління генштабу РФ Сергій Рудськой, передає Бі-бі-сі.

"Наразі основна допомога направляється в місто Дейр-ез-Зор, яке протягом тривалого часу перебуває в облозі терористів ІДІЛ", - заявив Рудськой.

За його словами, військово-транспортні літаки Іл-76 ВПС Сирії доставили в Дейр-ез-Зор 22 тонни гуманітарних вантажів.

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Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що Росія і Сирійська Арабська Республіка (САР) уклали угоду про розміщення авіагрупи РФ в Сирії на безстроковий період.