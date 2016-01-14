Росія підписала угоду про безстрокове розміщення своєї авіагрупи у Сирії (документ)

Про це йдеться у тексті договору від 26 серпня 2015 року, опублікованому сьогодні на інтернет-порталі правової інформації.

"Ця угода укладається на безстроковий період. У разі наміру однієї зі сторін припинити дію цієї угоди вона повинна інформувати про це іншу сторону у письмовій формі. У такому разі застосування цієї угоди припиняється до закінчення одного року з дати отримання відповідного повідомлення", - йдеться у тексті документа.

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Зазначається, що угоду підписали в Дамаску 26 серпня 2015 року у двох примірниках - російською та арабською мовами, обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Раніше УНІАН повідомляв, що понад 50 літаків і вертольотів увійшли до складу авіаційної групи Повітряно-космічних сил Росії, яка завдає авіаційних ударів на території Сирії.