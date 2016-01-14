Росія підписала угоду про безстрокове розміщення своєї авіагрупи у Сирії (документ)
Росія і Сирійська Арабська Республіка (САР) уклали угоду про розміщення авіагрупи РФ у Сирії на безстроковий період.
Про це йдеться у тексті договору від 26 серпня 2015 року, опублікованому сьогодні на інтернет-порталі правової інформації.
"Ця угода укладається на безстроковий період. У разі наміру однієї зі сторін припинити дію цієї угоди вона повинна інформувати про це іншу сторону у письмовій формі. У такому разі застосування цієї угоди припиняється до закінчення одного року з дати отримання відповідного повідомлення", - йдеться у тексті документа.
Читайте такожУ Сирії авіація Росії й Асада вперше провела спільний виліт (відео)
Зазначається, що угоду підписали в Дамаску 26 серпня 2015 року у двох примірниках - російською та арабською мовами, обидва тексти мають однакову юридичну силу.
Раніше УНІАН повідомляв, що понад 50 літаків і вертольотів увійшли до складу авіаційної групи Повітряно-космічних сил Росії, яка завдає авіаційних ударів на території Сирії.