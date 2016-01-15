До Європи з початку року прибули 24 тисячі мігрантів

За два тижні січня до Європи морем прибули близько 24 тисяч мігрантів. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації по міграції.

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"У перші два тижні нового року в Європу прибували близько 1700 мігрантів щодня", - йдеться у звіті організації

Також відзначається, що з початку 2016 року при спробі перетнути Середземне море у напрямку Європи загинули 59 осіб, ще 11 загинули у двох ДТП з автобусами в Туреччині.

Згідно з даними організації, так званим Середземноморським маршрутом до Греції прибула абсолютна більшість шукачів притулку – 23 тис. 302 особи. Ще 362 мігранта дісталися в Італію.

У середу в морі вдалося врятувати 105 осіб, ще 450 – під час останньої рятувальної операції. Вони в зазначену статистику не включені.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, в 2015 році в Європу по морю прибули більше мільйона біженців.

21 грудня Міжнародна організація з міграції повідомила, що загальна кількість всіх мігрантів, які прибули до Європу по морю і суші становить 1,6 млн осіб.