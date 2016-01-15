У Гаазі створять суд з розслідування військових злочинів у Косово

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Нідерландів, передає "ЄвроПравда". Суд почне функціонувати вже в цьому році і буде розміщений у колишньому будинку Європолу.

Суд розглядатиме серйозні злочини, вчинені в 1999-2000 роках членами Визвольної армії Косово проти етнічних меншин і політичних противників.

Як відзначають в уряді Нідерландів, підозрювані у військових злочинах можуть розглядатися косовським суспільством як борці за свободу, тому свідки у цих справах можуть бути в небезпеці. "Саме тому було вирішено розглядати справи за межами Косово", - йдеться в повідомленні.

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В уряді Нідерландів підкреслили, що мова йде не про міжнародний трибунал, а про національний суді Косово, який буде знаходитися за межами цієї країни. Засуджені при цьому не будуть відбувати покарання в Нідерландах.

Рішення про створення суду було прийнято після консультацій ЄС з урядами Косово та Нідерландів. Фінансуватися установа буде з фондів Євросоюзу.

Зараз уряди Нідерландів і Косово уклали угоду про діяльність суду, яка ще має бути ратифікована парламентами кожної з країн.

Нагадаємо, Косово - самопроголошена республіка, яка оголосила про незалежність від Сербії в 2008 році - в 2013 році провела муніципальні вибори. Влада Сербії не збиралася перешкоджати їх організації: голосування там було однією з умов отримання Белградом довгоочікуваного членства в Євросоюзі. При цьому Сербія продовжувала виступати проти будь-яких спроб Косово заявляти про свій суверенітет шляхом вступу в міжнародні структури.