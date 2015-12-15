ЄС почав переговори про інтеграцію із Сербією

"Прем'єр-міністр Олександр Вучич заявив у Брюсселі, що сьогодні великий день для Сербії і що наша країна зараз усвідомила, що вона буде частиною Європейського Союзу, однак коли це трапиться, залежить від нашої важкої роботи, старанності та енергії", - повідомляє Бі-бі-сі з повиланням на веб-сайт сербського уряду.

Наразі переговори стосуються двох тем: внутрішнього фінансового контролю та нормалізації відносин між Белградом та Приштиною.

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Віце-прем'єр Сербії Зорана Міхайлович заявила, що початок таких переговорів покладе край всім сумнівам щодо курсу держави до ЄС, який ніхто не зможе змінити.

У 2012 році країна отримала статус країни-кандидата у члени Європейського Союзу, а у 2013 році Сербія та Косово за посередництва Євросоюзу досягли угоди щодо нормалізації відносин.