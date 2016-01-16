Австрія планує пропускати лише тих біженців, які прямують до Німеччини

"Тим, хто хоче рухатися далі, буде відмовлено у в'їзді", - сказала міністр внутрішніх справ Австрії Йоганна Мікль-Лайтнер в ефірі радіостанції ORF Radio у п'ятницю, 15 січня, передає Deutsche Welle.

Це стане відповіддю на ситуацію, яка склалася на кордоні з Німеччиною, де кожного дня близько 200-300 біженців не отримують дозвіл через те, що вони не планують отримувати притулок в країні, повідомляє агенція Reuters.

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Міністр вкотре висловилася за введення квоти для прийому біженців у Австрії. "Ті, хто буде за межами квоти, потраплятимуть у так звані "транзитні зони", - пояснила вона. - Їх більше не пускатимуть в країну, їх утримуватимуть лише там, і більше ніде".

Згідно з прогнозом, цього року Австрія очікує близько 120 тисяч клопотань про надання притулку, що просто "підірве" країну, переконана Мікль-Лайтнер.

Як повідомляє агенція dpa, канцлер Австрії Вернер Файманн вже також не відкидає більш радикальні заходи для боротьби з потоком мігрантів, як раніше, проте він досі відкидає введення квоти.