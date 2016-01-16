Австрія тимчасово припиняє дію Шенгенської угоди та впроваджує тотальний контроль на кордоні.

Про це в інтерв'ю виданню Oesterreich заявив канцлер Австрії Вернер Файман, передає РБК.

«Кожен, хто прибуває до нас, буде посилено перевірятися. Хто не має права на притулок або заяви на його отримання буде нами відхилений, матиме залишити країну», — наводить видання витримки з інтерв'ю Файмана.

Канцлер підкреслив, що шенгенські правила в Австрії «тимчасово анулюються».

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Файман зазначив, що якщо ЄС не в змозі захистити зовнішні кордони, то безпека шенгенської зони залишається під питанням. «Тоді кожна країна має самостійно контролювати свої національні кордони», — пояснив канцлер.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародної організації з міграції, загальне число всіх мігрантів, які прибули до Європи в 2015 році і морем, і сушею, становить 1,6 млн осіб.