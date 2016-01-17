У Сирії 200 тисячам осіб загрожує голодна смерть – ООН
Організація Об'єднаних Націй заявляє, що 200 тисяч сирійців відчувають гостру нестачу продовольства в місті Дейр-ез-Зор на сході Сирії, яке вже кілька місяців знаходиться в облозі бойовиків угруповання "Ісламська держава".
За словами представників ООН, вони отримали інформацію, що близько 20 осіб вже померли від голоду, однак, перевірити достовірність цих відомостей поки не вдалося, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Дейр-ез-Зор є адміністративним центром багатої нафтою провінції Дайр-ез-Заур, велика частина якої на сьогоднішній день контролюється терористами «Ісламської держави». Під контролем урядової армії Сирії залишаються кілька міських районів, а також аеропорт.
16 січня в ході чергової масової розправи в околицях Дейр-ез-Зора були убиті десятки людей. За даними базованого в Британії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, жертвами екстремістів стали 85 мирних жителів і 50 сирійських військових.
Однак державне інформагентство SANA повідомляє, що в ході нападу на село аль-Багалія загинули близько 300 мирних жителів.
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За даними ЗМІ, бойовики "Ісламської держави" взяли в заручники понад 400 осіб після масового вбивства мирних жителів в сирійському місті Дейр-ез-Зор. Повідомляється, що терористи захопили людей в приміських районах, а також у найближчих до міста населених пунктах. Серед захоплених - жінки і діти. Бойовики повели заручників на територію контрольованих ними районів.