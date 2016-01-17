У Сирії 200 тисячам осіб загрожує голодна смерть – ООН

За словами представників ООН, вони отримали інформацію, що близько 20 осіб вже померли від голоду, однак, перевірити достовірність цих відомостей поки не вдалося, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Дейр-ез-Зор є адміністративним центром багатої нафтою провінції Дайр-ез-Заур, велика частина якої на сьогоднішній день контролюється терористами «Ісламської держави». Під контролем урядової армії Сирії залишаються кілька міських районів, а також аеропорт.

16 січня в ході чергової масової розправи в околицях Дейр-ез-Зора були убиті десятки людей. За даними базованого в Британії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, жертвами екстремістів стали 85 мирних жителів і 50 сирійських військових.

Однак державне інформагентство SANA повідомляє, що в ході нападу на село аль-Багалія загинули близько 300 мирних жителів.

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За даними ЗМІ, бойовики "Ісламської держави" взяли в заручники понад 400 осіб після масового вбивства мирних жителів в сирійському місті Дейр-ез-Зор. Повідомляється, що терористи захопили людей в приміських районах, а також у найближчих до міста населених пунктах. Серед захоплених - жінки і діти. Бойовики повели заручників на територію контрольованих ними районів.