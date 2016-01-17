Бойовики ІДІЛ вбили десятки людей на сході Сирії - правозахисники
04:59, 17 січня 2016Світ
425 0
Правозахисники "Сирійського центру щодо дотримання прав людини", який базується у Великобританії, повідомили, що 16 січня бойовики ІДІЛ вбили десятки людей в місті Дейр-аз-Зор на сході Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За даними правозахисників, бойовики напали на два квартали в контрольованому переважно урядовими силами місті. Вони вбивали як озброєних прихильників президента Сирії Башара Асада, так і членів їх сімей.
Читайте такожВлада Іракського Курдистану сумнівається в можливості відбити Мосул у ІД в 2016 році
Місцеве агентство SANA повідомляє про 300 вбитих цивільних в ході розправи. Якщо ця цифра підтвердиться, це буде найвище число убитих в один день за п'ять років війни, йдеться у повідомленні.
Раніше правозахисники заявили, що терористи з угруповання "Ісламська держава" вбили 3 тис. 591 людину в підконтрольних їм в Сирії регіонах з червня 2014 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter