Бойовики ІДІЛ вбили десятки людей на сході Сирії - правозахисники

04:59, 17 січня 2016
Світ
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Правозахисники "Сирійського центру щодо дотримання прав людини", який базується у Великобританії, повідомили, що 16 січня бойовики ІДІЛ вбили десятки людей в місті Дейр-аз-Зор на сході Сирії.

REUTERS

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними правозахисників, бойовики напали на два квартали в контрольованому переважно урядовими силами місті. Вони вбивали як озброєних прихильників президента Сирії Башара Асада, так і членів їх сімей.

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Місцеве агентство SANA повідомляє про 300 вбитих цивільних в ході розправи. Якщо ця цифра підтвердиться, це буде найвище число убитих в один день за п'ять років війни, йдеться у повідомленні.

Раніше правозахисники заявили, що терористи з угруповання "Ісламська держава" вбили 3 тис. 591 людину в підконтрольних їм в Сирії регіонах з червня 2014 року.

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