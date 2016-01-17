США ввели нові санкції проти Ірану

Відповідну заяву розміщено на сайті Мінфіну США, передає РБК.

В американський санкційний список потрапили 11 компаній і приватних осіб, пов'язаних з програмою випробування іранських балістичних ракет.

Наголошується, що санкції передбачають заборону на будь-які фінансові операції з цими особами і компаніями, їхня власність й активи в США і в американських банках повинні бути заморожені.

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При цьому у списку вказані не тільки іранські підприємства. Зокрема, до чорного списку потрапили зареєстрована в Гонконзі компанія Anhui Land group З., Limited і компанії з ОАЕ Candid general trading LLC і Mabrooka trading co L. L. C.

"Програма Ірану випробування балістичних ракет становить значну загрозу для регіональної та глобальної безпеки, й Іран продовжить зазнавати міжнародних санкцій", — заявив представник Мінфіну Шубін.

Нагадаємо, вчора з Ірану зняли міжнародні санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.

Домовленостей між Іраном і "шісткою" (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай) було досягнуто влітку 2015 року. Згідно з ними, Тегеран відмовився розвивати свою ядерну програму в обмін на зняття міжнародних санкцій.