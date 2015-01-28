Росію позбавлено права голосу в ПАРЄ до квітня

Під час засідання зимової сесії Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, згідно з якою російську делегацію позбавлено права голосу в ПАРЄ до квітня.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова української парламентської делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"За - 160. Санкції проти РФ продовжені до квітня", - написав він.