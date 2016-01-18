Клінтон заявила про можливе "перезавантаження" відносин США та Росії

Про це заявила екс-держсекретар Хілларі Клінтон в неділю в ході передвиборних президентських дебатів Демократичної партії, передає ТАСС.

Вона перерахувала ті вигоди, які принесло Сполученим Штатам перше "перезавантаження", у запуску якого вона брала участь.

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Відповідаючи на питання про свої відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, екс-держсекретар зазначила, що у них "бували моменти жорсткого спілкування один з одним".

Раніше президент США Барак Обама заявив, що не буде публічно підтримувати жодного кандидата з однопартійців, які претендують на президентську посаду, поки Демократична партія не визначить, хто буде її представляти в президентській гонці.