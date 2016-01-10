Обама поки не буде підтримувати нікого з кандидатів у президенти

Про це заявив сам Барак Обама, передає Бі-бі-сі. Поки опитування громадської думки вказують на Хілларі Клінтон як на найбільш ймовірного кандидата від демократів на виборах 2016 року.

Читайте такожОпитування CNN: безпека для громадян США виявилась важливішою ніж економікаСенатор-демократ від штату Вермонт Берні Сандерс теж займає високу позицію у партійному списку.

Ще один потенційний кандидат від демократів – мер Балтімора, екс-губернатор штату Меріленд Мартін О'Меллі.

Глава адміністрації президента США Деніс Макдоноу підкреслив, що рішення Барака Обами нікого не підтримувати до завершення процесу праймеріз нічим не відрізняється від практик колишніх президентів-демократів.

Сам Барак Обама в 2008 році боровся на праймеріз з Хілларі Клінтон, після чого здобув свою першу перемогу на президентських виборах. Клінтон зайняла пост держсекретаря в уряді Барака Обами.

Процес вибору офіційного кандидата в обох партіях – Демократичній і Республіканській почнеться в лютому.