Росія офіційно відмовилася їхати на зимову сесію ПАРЄ

Російська делегація готова брати участь в сесії ПАРЄ тільки за умови повернення всіх повноважень. Про це заявив глава комітету Держдуми РФ у справах СНД, заступник керівника делегації Росії в ПАРЄ Леонід Слуцький.

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"Зараз на ім'я керівника ПАРЄ Анн Брассер надсилається лист за підписом спікерів палат російського парламенту про те, що повноваження делегації РФ на 2016 рік будуть запитуватися пізніше. Січневу сесію ми пропустимо", —цитують Слуцького "РИА Новости".

"Як заявив спікер Держдуми Сергій Наришкін, ми не потерпимо ніякої дискримінації, і будь-які санкції щодо делегації РФ неприйнятні", — додав Слуцький.

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) розпочнеться у Страсбурзі за тиждень, 25 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи може стати першим міжнародним органом, який не збереже формальні обмеження, введені проти РФ. Досягти такої "фіктивної перемоги" Російська Федерація може з-за того, що її делегація просто не з'явиться на засідання.

Нагадаємо, що делегація РФ досі перебувала під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів було позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді санкції щодо російської делегації двічі продовжувалися, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.