Росія не виконує Мінські угоди, санкції проти неї збережуться – Грібаускайте

Про це литовський лідер заявила в інтерв’ю телеканалу ICTV, передає Радіо Свобода.

«Європа розуміє і погоджується з принципами, зазначеними в Мінських угодах, а їх не виконують. Тому санкції залишатимуться», – відзначила президент Литви.

Грібаускайте відзначила, що не бачить військового вирішення проблеми Донбасу.

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«Це тривалий шлях, оскільки військового вирішення ситуації просто немає, тільки дипломатичний і політичний», – зазначила Грібаускайте.

Також вона висловила сумніви, що Росія «погодиться на будь-яку миротворчу діяльність на цих територіях».

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін назвав санкції Заходу у відповідь на захоплення Криму Росією - нерозумним і шкідливим рішенням. На його думку, реакція західних партнерів на анексію Криму "була помилковою і спрямована не на підтримку України, а на стримування зростання можливостей Росії".