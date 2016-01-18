Іран має намір збільшити ракетний потенціал всупереч санкціям США

Про це заявили в міністерстві закордонних справ Ірану, передає телеканал Press TV.

"Ми відповімо на такі пропагандистські трюки і підривні заходи більш сильним акцентом на нашу законну ракетну програму, а також підтримкою оборонних потужностей і нацбезпеки", - йдеться у заяві МЗС Ірану.

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Нагадаємо, 17 січня США ввели санкції щодо низки фізичних осіб й організацій, пов'язаних з ракетною програмою Ірану. В американський санкційний список потрапили 11 компаній і приватних осіб, пов'язаних з програмою випробування іранських балістичних ракет.

Наголошується, що санкції передбачають заборону на будь-які фінансові операції з цими особами і компаніями, їхня власність і активи в США і в американських банках повинні бути заморожені.