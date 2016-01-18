Бойовикам ІД вдвічі уріжуть зарплату "через виняткові обставини"
14:18, 18 січня 2016Світ
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Жалування і зарплату бойовиків "Ісламської держави" (ІД) урізано вдвічі.
REUTERS
Про це йдеться в документі "казначейства" бойовиків, пише Лента.ру з посиланням на The Independent.
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"Через виняткові обставини, з якими зіткнулася Ісламська держава, було вирішено знизити яка виплачується всім муджахидам вполовину. Це рішення стосується всіх, незалежно від займаної ними посади", — йдеться в наказі.
Відзначається, що в ньому також наводяться аяти з Корану, міркування про "джихад заради багатства" і "джихад заради душі", і зазначається, що практика роздачі продовольства двічі на місяць збережеться.
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