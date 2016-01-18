Бойовикам ІД вдвічі уріжуть зарплату "через виняткові обставини"

14:18, 18 січня 2016
Світ
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Жалування і зарплату бойовиків "Ісламської держави" (ІД) урізано вдвічі.

REUTERS

Про це йдеться в документі "казначейства" бойовиків, пише Лента.ру з посиланням на The Independent.

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"Через виняткові обставини, з якими зіткнулася Ісламська держава, було вирішено знизити яка виплачується всім муджахидам вполовину. Це рішення стосується всіх, незалежно від займаної ними посади", — йдеться в наказі.

Відзначається, що в ньому також наводяться аяти з Корану, міркування про "джихад заради багатства" і "джихад заради душі", і зазначається, що практика роздачі продовольства двічі на місяць збережеться.

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