Бойовикам ІД вдвічі уріжуть зарплату "через виняткові обставини"

Про це йдеться в документі "казначейства" бойовиків, пише Лента.ру з посиланням на The Independent.

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"Через виняткові обставини, з якими зіткнулася Ісламська держава, було вирішено знизити яка виплачується всім муджахидам вполовину. Це рішення стосується всіх, незалежно від займаної ними посади", — йдеться в наказі.

Відзначається, що в ньому також наводяться аяти з Корану, міркування про "джихад заради багатства" і "джихад заради душі", і зазначається, що практика роздачі продовольства двічі на місяць збережеться.