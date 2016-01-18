Колишнього пакистанського лідера Мушаррафа виправдали у справі про вбивство

Екс-президента Пакистану Первеза Мушаррафа виправдали в суді у справі про вбивство старійшини народності белуджі Наваба Акбара Бугті. Про це повідомляє ВВС-Росія.

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Відзначається, що також по цій справі були виправдані двоє колишніх високопоставлених чиновників.

У той же час адвокат, який представляє інтереси дітей убитого, заявив, що сторона захисту не задоволена рішенням суду та має намір його оскаржити.

Звинувачення у вбивстві Бугті були пред'явлені Мушаррафу у вересні 2013 року. Бугті був відомим політичним діячем, колишнім сенатором Національної асамблеї Пакистану і губернатором провінції Белуджістан.

Він виступав проти режиму Мушаррафа і за автономію Белуджістану, тому був звинувачений урядом Мушаррафа у підготовці перевороту. У 2006 році урядові війська почали бомбити табори, де, як стверджував президент, проходили підготовку лояльні до Бугті бойовики. Одночасно уряд Мушаррафа вступив у переговори з силами Бугті.

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Лідер повстанців був убитий під час спецоперації в провінції Белуджистан у 2006 році. Його загибель викликала масштабні протести. Пакистанський уряд зробив заяву, що Бугті покінчив з собою, проте захист на суді оскаржила цю версію.

Генерал Мушарраф був на посту президента з 2001 по 2008 рік, а в 2008 році покинув країну. Повернувшись в Пакистан у 2013 році, Мушарраф планував взяти участь в парламентських виборах, проте влада країни висунула проти нього ряд звинувачень. Крім іншого колишній президент звинувачується в державній зраді і співучасті у вбивстві лідера опозиції і колишнього прем'єр-міністра країни Беназір Бхутто в 2007 році.

Мушарраф неодноразово заявляв, що всі звинувачення на його адресу політично мотивовані.