У Пакистані стратили терористів, які розстріляли учнів школи в Пешаварі

Військовий суд Пакистану виніс вирок щодо чотирьох бойовиків-талібів, які напали на пешаварську школу.

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Про це повідомляє ВВС-Росія.

Відзначається, що обвинувачених було страчено вранці в середу в місті Кохат на північному заході країни. Це перший приведений у виконання смертний вирок у гучній справі.

Нагадаємо, в грудні 2014 року прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф прийняв рішення скасувати мораторій на смертну кару після нападу талібів на школу в Пешаварі, який забрав життя понад 140 осіб.

В результаті нападу загинули 132 учні, дев'ять учителів, а також дев'ять осіб з числа нападників. Відповідальність за атаку взяли на себе пакистанські таліби.