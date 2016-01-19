Ходорковський закликав Путіна тримати Кадирова у клітці

Своє звернення Ходорковський опублікував на сторінці свого фонду "Відкрита Росія".

"Вже протягом тижня з гидливістю спостерігаю за піар-активністю путінського васала і його «героїв Росії». Тиждень — забагато для чергової персональної дурниці путінського «домашнього улюбленця». Забагато, щоб не сприймати це як послання від його господаря. Послання всім нам, не згодних з тим, що відбувається в країні. Таких уже чимало, а стає все більше через очевидний розвал системи управління країною і наступної за нею економічної кризи", - пише Ходорковський.

Читайте такожУ Кремлі назвали справу Ходорковського "чистим криміналом"

За його словами, налякана влада вирішила налякати суспільство - "передбачувано і небезпечно".

"Ті, хто віддав чеченський народ в уділ бандитам, ті хто вважає, що можна дозволити цим бандитам диктувати свої закони російському суспільству, дуже ризикують. Ще пара таких нерозслідуваних вбивств — й бар'єр, що відокремлює країну від збройного протистояння, буде пройдено, а неможливі раніше союзи — створені. Небезпечних «улюбленців» тримайте в клітці або приготуйтеся відповісти за наслідки", - пише Ходорковський.

Раніше Рамзан Кадиров зробив гучну заяву про те, що представників позасистемної опозиції потрібно вважати ворогами народу і судити за підривну діяльність.