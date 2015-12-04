Кадиров: ІДІЛівець, що стратив росіянина - етнічний росіянин з Ноябрська

Про це Кадиров написав у своєму Instagram.

"Ймовірний вбивця опізнаний як житель Ноябрська (Ямало-Ненецький АО - УНІАН), росіянин за національністю. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити істину. Якщо він (Хасієв - УНІАН) не був бойовиком ІД, винних у його страті наздожене заслужене покарання там, де вони менше всього цього чекають", - заявив Кадиров.

Крім того, він заявив, що вбитий "до серпня 2012 року був Євгеном Юдіним".

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За даними Кадирова, Юдін народився в селі Юшково Каслінського району Челябінської області. Його всиновила мешканка Чечні, "яка створила для Хасієва-Юшкова всі умови, забезпечила власною квартирою". Останні три роки Хасієв жив в Майкопі (Адигея).

За словами глави Чечні, немає підстав стверджувати, що страчений росіянин був співробітником спецслужб.

"Швидше за все, його шляхом обману втягнули в ряди ІД. Прибувши на місце, побачивши справжнє обличчя бандитів, він міг у приватних розмовах чи у телефонній бесіді висловити свою думку про них. За це, мабуть, і позбавили Магомеда життя", - припустив він.

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У той же час Кадиров висловив впевненість, "що в цій справі присутній слід ЦРУ".

"Поінформовані джерела, які мають зв'язки з ІД, не раз відзначали, що західні спецслужби під виглядом витоку відомостей діляться з керівництвом ІД даними про осіб, які можуть виконувати певні завдання наших спецслужб. Можливо, Магомед підійшов на роль "російського шпигуна", - написав глава Чечні.

За його словами, немає секрету в тому, що в Сирії "діють групи, які виконують завдання з нейтралізації бандитів, які представляють реальну загрозу для Росії або висловлюють погрози". У той же час Кадиров підкреслив, що Хасієв до них не мав ніякого стосунку.