Туск допустив крах Шенгенської зони через два місяці

Про це заявив голова Євроради Дональд Туск, виступаючи в Європарламенті, передає Reuters.

«У нас є не більше двох місяців для того, щоб взяти речі під контроль», — сказав Туск.

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Він також заявив, що ЄС «провалиться як політичний проект», якщо країни не зможуть забезпечити відповідний контроль на кордонах.

Як повідомляв УНІАН, Австрія тимчасово припиняє дію Шенгенської угоди та впроваджує тотальний контроль на кордоні.