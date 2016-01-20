"Ісламська держава" вирішила вдвічі урізати зарплати бойовикам

Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується у Британії, опублікував документ, який, імовірно, є офіційною заявою про запровадження нових заходів, передає Бі-бі-сі.

У ньому йдеться, що цей крок необхідний, оскільки угрупування перебуває у "виняткових обставинах", і скорочення зарплат торкнеться всіх.

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Скорочення фінансування, ймовірно, стало результатом частіших авіаударів по нафтових об'єктах, що контролюються ІД.

Раніше правозахисники "Сирійського центру щодо дотримання прав людини", який базується у Великобританії, повідомили, що 16 січня бойовики ІДІЛ вбили десятки людей у місті Дейр-аз-Зор на сході Сирії.