"Ісламська держава" вирішила вдвічі урізати зарплати бойовикам
07:09, 20 січня 2016Світ
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Згідно з повідомленнями, екстремістське угруповання "Ісламська держава" має намір удвічі скоротити зарплати своїм бойовикам й іншим членам.
REUTERS
Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується у Британії, опублікував документ, який, імовірно, є офіційною заявою про запровадження нових заходів, передає Бі-бі-сі.
У ньому йдеться, що цей крок необхідний, оскільки угрупування перебуває у "виняткових обставинах", і скорочення зарплат торкнеться всіх.
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Скорочення фінансування, ймовірно, стало результатом частіших авіаударів по нафтових об'єктах, що контролюються ІД.
Раніше правозахисники "Сирійського центру щодо дотримання прав людини", який базується у Великобританії, повідомили, що 16 січня бойовики ІДІЛ вбили десятки людей у місті Дейр-аз-Зор на сході Сирії.
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