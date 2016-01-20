Терористи відкрили стрілянину в університеті Пакистану, є жертви
Від трьох до чотирьох бойовиків увірвалися в університет Бача Хан, названий на честь соратника Махатми Ганді, в місті Чарсадда, провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану.
Про це повідомляє пакистанське видання DAWN.
Терористи, за попередніми даними, відкрили вогонь по охоронцях будівлі і проникли в навчальний заклад.
ЗМІ повідомляють як мінімум про одного загиблого і шістьох поранених. Всього в університеті навчаються близько трьох тисяч студентів.
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Поліція повідомляє про два вибухи. На місце події стягуються співробітники силових структур.
У свою чергу джерела агентства Reuters стверджують, що в будівлі університету багато загиблих і поранених.
Як вчора повідомляв УНІАН, в місті Пешавар на північному заході Пакистану на поліцейському блокпосту вибухнув смертник, 11 людей загинули, 21 - поранені.