У Пакистані смертник на мотоциклі підірвав блокпост поліції: 11 людей загинули, понад 20 поранені

Про це повідомляє Associated Press.

Терорист заїхав на контрольно-пропускний пункт на мотоциклі.

За даними представника поліції, серед загиблих - чотири співробітника поліції і сім цивільних, у тому числі двоє дітей. У числі загиблих - місцевий журналіст Махбуд Схах Афріді.

Відповідальність за напад взяв на себе місцевий командир талібів Макбул Давар. Він заявив, що це відповідь на вбивство його товаришів службами безпеки.

Пешавар розташований недалеко від кордону Пакистану з Афганістаном. Місто протягом багатьох років піддається атакам бойовиків руху "Талібан" та інших ісламістських військових організацій.

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Зокрема, в Пешаварі стався найбільший теракт в грудні 2014 року: група бойовиків захопила школу. Один з бойовиків підірвав себе, ще кількох силовики знищили під час штурму, інші були затримані в січні на пакистансько-афганському кордоні. В результаті нападу загинуло понад 150 осіб, більшість з них – діти.

Після атаки терористів в Пакистані скасували мораторій на смертну кару.