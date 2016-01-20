ЗМІ показали перші кадри з-під захопленого університету в Пакистані

Телеканал Ary News веде пряму трансляцію з навчального закладу в місті Чарсадда, провінція Хайбер-Пахтунхва.

Військові намагаються оточити заклад, щоб не дати бойовикам відступити. Крім того, на місці події чергують бригади швидкої допомоги.

Поки що немає підтвердженої інформації про кількість загиблих і поранених.

Відомо, що на момент штурму в навчальному закладі перебували 3 тис. студентів.

Читайте такожУ Пакистані смертник на мотоциклі підірвав блокпост поліції: 11 людей загинули, понад 20 пораненіРаніше повідомлялося, що від трьох до чотирьох бойовиків увірвалися в університет Бача Хан, названий на честь соратника Махатми Ганді, в місті Чарсадда, провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану.