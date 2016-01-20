Атака на університет у Пакистані: 8 загиблих, "Талібан" взяв відповідальність

Під час захоплення бойовиками університету Бача Хан в Пакистані загинули 8 осіб. Про це повідомляє з посиланням на рятувальників ВВС.

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Серед загиблих – четверо охоронців університету, поліцейський, двоє студентів і професор хімії. Крім того, застрелили чотирьох нападників.

Газета The Express Tribune повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 30, з них 4 – серйозно поранені.

За деякими даними число жертв може бути вищим.

Місцеве пакистанське видання The Dawn Tribune повідомляє, що відповідальність за напад, який стався під час поетичного фестивалю, взяло на себе угруповання "Талібан".

Раніше повідомлялося, що від трьох до чотирьох бойовиків увірвалися до університету Бача Хан, названого на честь соратника Махатми Ганді, в місті Чарсадда, провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану.