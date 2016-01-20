У Кремлі заступилися за Кадирова після його заяв про "ворогів народу"

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна вважає, що слова Рамзана Кадирова з приводу опозиції потрібно "спокійніше вчитатися", пише "РБК".

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"Якщо уважно вчитатися, то мова йде про несистемну опозицію – це ті, хто знаходиться поза легітимним політичним полем країни", – заявив Пєсков, коментуючи дискусію навколо заяв Кадирова про "ворогів народу".

Пєсков запевнив, що так чеченський лідер назвав тих, "хто у своїй діяльності не залишаються у рамках закону і готові його порушувати, у тому числі на шкоду країні".

"Тут не потрібно нагнітати, потрібно просто спокійно прочитати сказане. Президент у постійному діалозі і з домінуючою політичною силою, і з опозиційними партіями. Але якщо говорити про тих, хто, заводячи мову про політичну діяльність, говорять про готовність навмисно вийти за рамки закону – вони щонайменшн не сприяють стабільності та процвітанню нашої держави", - сказав прес-секретар глави держави.

Зазначимо, Пєсков заявив, що не готовий коментувати заяви Кадирова про ЗМІ, які нібито "підтримують лакеїв Заходу".

Як відомо, 14 січня Рамзан Кадиров заявляв, що "представники так званої позасистемної опозиції намагаються нажитися на складній економічній ситуації, до таких людей треба ставитися як до ворогів народу, як до зрадників".

Після таких заяв глави Чечні, депутат міськради Красноярська Костянтин Сенченко назвав Кадирова "ганьбою Росії" і звинуватив його в "відлученні у бюджетників грошей, і споруді за них палаців". Але вже на наступний день на його сторінці з'явилося відео з вибаченнями і визнанням своєї неправоти. На що Кадиров написав "я приймаю".