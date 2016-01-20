Більшість громадян Росії бояться закордонних поїздок - опитування

Про це свідчать дані соцопитування проведеного "Левада-центром", передає Бі-бі-сі. 65% громадян Росії за останні 5 років взагалі не виїжджали в далеке зарубіжжя.

В основному це сільські жителі, громадяни старше 55 років і з низьким рівнем доходів.

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Про те, що "справа не в загрозі безпеці, а у тому, що закордонний відпочинок став занадто дорогим", заявили 11% опитаних.

Опитування проводилося в грудні 2015 року серед 1600 жителів Росії 137 населених пунктах країни.

Туристичний бізнес в Росії серйозно постраждав в минулому році - спочатку після катастрофи російського літака над Сінаєм, а потім, коли турецькі ВПС збили російський військовий літак.

Це призвело до фактичного припинення організованого туризму в Туреччину і Єгипет. За оцінкою експертів галузі, за цей період падіння продажів закордонних турів досягло 70% порівняно з 2014 роком.