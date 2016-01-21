У Росії опозиція випустить доповідь про Кадирова "Загроза національній безпеці"

Презентація доповіді c робочою назвою «Загроза національній безпеці» відбудеться 23 лютого, за чотири дні до першої річниці вбивства Бориса Нємцова, розповів опозиціонер «Ведомостям».

За словами Яшина, доповідь присвячена життєвому шляху Рамзана Кадирова з 1990-х рр.., коли він з батьком Ахматом Кадировим перебував на боці бойовиків.

Читайте такожУ Кремлі заступилися за Кадирова після його заяв про "ворогів народу"

«Доповідь досліджує режим Кадирова з усіх боків. Там піднімають питання корупції, ми оцінюємо, скільки грошей було виділено Чечні за різними програмами і як вони витрачалися», - говорить Яшин.

За його словами, автори вивчили «питання, пов'язані з політичними вбивствами, до яких Рамзан Кадиров може бути причетний».

Яшин підкреслює, що Кадиров жодного разу навіть не був допитаний. Крім того, Яшин і його помічники, які готують доповідь, вивчають оточення Кадирова, його найближчих соратників і сімейні зв'язки глави Чечні в керівництві республіки.

«Ми досліджуємо політичний режим, який сформований у Чечні, його особливості, питання, пов'язані з ісламізацією, культом особистості Кадирова», - розповідає Яшин.

Ще однією темою, яку порушено в доповіді, стануть взаємовідносини Чечні з федеральним центром. Головне питання, яке піднімається в доповіді, - роль Путіна в становленні цього режиму, підкреслює Яшин.

«Режим у Чечні - результат політики Путіна на Північному Кавказі. Ми намагаємося дати якийсь прогноз, як ситуація може розвиватися, які вона створює загрози для політичної системи Росії, для національної безпеки», - зазначив опозиціонер.

Доповідь готується за відкритими джерелами та публікаціями ЗМІ, крім того, колеги Яшина їздили в Чечню для збору інформації. Вперше про підготовку доповіді про Кадирова Ілля Яшин сказав в минулому році, коли проходила презентація останньої доповіді Бориса Нємцова «Путін. Війна» про конфлікт на південному сході України.

Нагадаємо, 12 січня глава Чечні назвав представників позасистемної опозиції ворогами народу і зрадниками, які намагаються нажитися на складній економічній ситуації». Пізніше в соцмережах він уточнив, що мав на увазі тих, хто виїхав з Росії «і звідти поливає брудом і зводить наклеп на нашу країну»: «Вони загрожують Росії, їздять у США, столиці країн Європи, підказують, які ввести санкції, щоб підірвати економіку, безпеку, стабільність Росії».

А голова парламенту Чечні Магомед Даудов назвав тих, кого мав на увазі Кадиров: Віктор Шендерович, Ілля Яшин, Олексій Венедиктов та ін.