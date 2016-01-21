Міжнародна коаліція за три місяці знищила понад 6400 бойовиків ІДІЛ

Про це пише Європейська правда з посиланням на видання USA Today.

Як зазначають представники американського командування, поєдання авіаударів коаліції та успіхів у наземних операціях іракських військ, призвели до значних втрат серед терористів і сильно підірвали бойовий дух бойовиків.

Також розвідка коаліції повідомляє про зростання кількості недосвідчених рекрутів серед бойовиків, що тільки збільшує рівень втрат ІДІЛ.

"Ми констатуємо, що зараз у бойовиків ІДІЛ зовсім не той рівень військової майстерності, який був раніше", – цитує видання генерал-лейтенант генерала Шона Макфарланда, одного з керівних офіцерів штабу коаліції.

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Також повідомляється про збільшення кількості дезертирства серед бойовиків.

Статистика коаліції свідчить, що від авіаударів протягом останніх трьох місяців гинуло майже 500 бійців ІДІЛ на тиждень.

Загалом, за підрахунками коаліції, за 18 місяців від моменту початку авіаударів по ІДІЛ в Сирії та Іраку, "Ісламська держава" втратила понад 25 000 бійців.

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Наразі за інформацією американських військових, чисельність терористів становить від 20 до 30 тис. бійців і Іраку та Сирії.