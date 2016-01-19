В "ІД" підтвердили загибель свого ката "Джихаді Джона" - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на видання терористичного угрупування.

Відзначається, що бойовик був громадянином Великобританії арабського походження.

У виданні бойовиків зазначається, що Емвазі загинув 12 листопада 2015 року в результаті авіаудару безпілотника по його автомобілю.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді американські військові здійснили атаку безпілотником по кату ІДІЛ, відомому під псевдонімом "Джихаді Джон". Атака була здійснена в околицях сирійського міста Ракка, яке "Ісламська держава" вважає своєю столицею.

У Пентагоні тоді заявили, що на 99% впевнені у ліквідації бойовика, однак підтверджень цього поки не було.

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Зазначається, що смерть Емвазі підсумує більш ніж рік спроб Заходу знищити бойовика, який став особливо відомим у серпні 2014 після появи в мережі відео, де він обезглавлює американського журналіста Джеймса Фоулі. З того часу він неодноразово фігурував у відео страт іноземних заручників ІДІЛ.