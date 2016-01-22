У Грозному триває мітинг на підтримку Кадирова (фото)

На плакатах учасників мітингу написані негативні гасла стосовно російських опозиційних діячів, в основному - проти Яшина і Макаревича.

"Грозний ТБ" стверджує, що у мітингу бере участь близько 1 мільйона чоловік. З вигляду народу поменше", - повідомив у своєму twitter блогер Варламов, який знімає мітинг.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії заступник голови партії «Парнас» Ілля Яшинзакінчує підготовку доповіді про главу Чечні Рамзана Кадирова.

Презентація доповіді c робочою назвою «Загроза національній безпеці» відбудеться 23 лютого, за чотири дні до першої річниці вбивства Бориса Нємцова.

За словами Яшина, доповідь присвячена життєвому шляху Рамзана Кадирова з 1990-х рр.., коли він з батьком Ахматом Кадировим перебував на боці бойовиків.