У Грозному триває мітинг на підтримку Кадирова (фото)
У Грозному проходить мітинг на підтримку глави Чечні Рамзана Кадирова і проти російської опозиції.
На плакатах учасників мітингу написані негативні гасла стосовно російських опозиційних діячів, в основному - проти Яшина і Макаревича.
"Грозний ТБ" стверджує, що у мітингу бере участь близько 1 мільйона чоловік. З вигляду народу поменше", - повідомив у своєму twitter блогер Варламов, який знімає мітинг.
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Як повідомляв УНІАН, у Росії заступник голови партії «Парнас» Ілля Яшинзакінчує підготовку доповіді про главу Чечні Рамзана Кадирова.
Презентація доповіді c робочою назвою «Загроза національній безпеці» відбудеться 23 лютого, за чотири дні до першої річниці вбивства Бориса Нємцова.
За словами Яшина, доповідь присвячена життєвому шляху Рамзана Кадирова з 1990-х рр.., коли він з батьком Ахматом Кадировим перебував на боці бойовиків.