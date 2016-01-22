США скасували безвізовий режим для громадян чотирьох країн Близького Сходу

В кінці 2015 року Конгрес проголосував за внесення змін до програми безвізового в'їзду. Відповідний законопроект був підписаний президентом Бараком Обамою, повідомляє "Голос Америки".

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Нові правила були введені в умовах посилення прикордонного контролю після серії терактів в Парижі 13 листопада 2015 року, жертвами яких стали 130 осіб, і грудневого теракту в каліфорнійському Сан-Бернардіно, в результаті якого загинули 14 осіб. Теракт в США був здійснений ісламістом-американцем і його пакистанською дружиною, якій була видана "віза нареченої" за умови вступу в законний шлюб на території США.

Згідно з новими правилами, особи, які прибувають у США з Ірану, Іраку, Судану і Сирії, яким до цього віза була не потрібна, зможуть в'їжджати в США при наявності візи, отриманої в звичайному порядку в американських посольствах і консульствах, або рішення будуть прийматися американською владою в кожному конкретному випадку.

Як повідомило Міністерство внутрішньої безпеки, нові правила не повинні торкнутися "абсолютної більшості" тих, хто прибуває в США в рамках програми безвізового в'їзду. В рамках цієї програми без візи в США можуть в'їжджати особи, що прибувають з 38 країн. Вони можуть перебувати в США без візи не більше 90 днів.

За оцінками, щороку в рамках програми безвізового в'їзду в США прибувають близько 20 млн осіб.