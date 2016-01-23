Прем'єр-міністр Іспанії відхилив пропозицію сформувати новий уряд

Про це заявили в королівському палаці за результатами зустрічі монарха й голови уряду, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство AP.

Іспанський король, як зазначається у заяві, з середи наступного тижня розпочне нові консультації з лідерами партій для того, щоб доручити формування уряду іншому кандидату. Імовірно, він надасть мандат лідеру Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСПР) Педро Санчесу. Його політична сила здобула друге місце на виборах в грудні та має більші шанси домовитися про коаліцію з іншими партіями у парламенті.

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За кандидата, якого запропонує іспанський король, має ще проголосувати парламент. Якщо жоден кандидат не отримає підтримки упродовж двох місяців з часу першого голосування, у країні повинні призначити нові вибори.

Жодна з політичних сил не виявила готовності підтримати Рахоя. Натомість ІСПР на чолі з Санчесом отримала пропозицію про коаліцію від опозиційної ліворадикальної партії "Подемос".

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Нагадаємо, на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися 20 грудня, перемогла консервативна Народна партія (НП) прем’єр-міністра країни Маріано Рахоя, але при цьому втратила більшість та можливість самостійно формувати уряд.