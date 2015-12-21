Проурядова партія Іспанії перемогла на загальних виборах
09:08, 21 грудня 2015Світ
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Провладна Народна партія на чолі з прем'єр-міністром Маріано Рахоєм здобула більшість голосів на загальних виборах, що відбулися в країні у неділю.
Явка на виборах в Іспанії склала близько 72% / flickr.com/photos/sermarr
За даними підрахунку майже всіх голосів виборців, Народна партія прем'єра набирає 28,7%, соціалісти 22%, передає радіо "Свобода".
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Крім того, партія "Подемос", яка виступає проти жорстких економічних заходів і корупції здобула 20,6%, а партія "Громадяни" – 13,9%.
Явка на виборах в Іспанії склала близько 72%.
Аналітики кажуть, що партія на чолі з Маріано Рахоєм не зможе самостійно сформувати більшість, відтак результат виборів може зашкодити реалізації економічної програми реформ, що допомогла витягнути п’яту за величиною в Євросоюзі іспанську економіку з рецесії і зменшити величезні показники безробіття.
У Іспанії завершилося голосування на виборах
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