Проурядова партія Іспанії перемогла на загальних виборах

За даними підрахунку майже всіх голосів виборців, Народна партія прем'єра набирає 28,7%, соціалісти 22%, передає радіо "Свобода".

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Крім того, партія "Подемос", яка виступає проти жорстких економічних заходів і корупції здобула 20,6%, а партія "Громадяни" – 13,9%.

Явка на виборах в Іспанії склала близько 72%.

Аналітики кажуть, що партія на чолі з Маріано Рахоєм не зможе самостійно сформувати більшість, відтак результат виборів може зашкодити реалізації економічної програми реформ, що допомогла витягнути п’яту за величиною в Євросоюзі іспанську економіку з рецесії і зменшити величезні показники безробіття.