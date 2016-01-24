При спробі прорватися в Йорданію загинуло 12 сирійських біженців

Прикордонники Йорданії відкрили вогонь по групі людей, які намагалися нелегально потрапити на територію країни з сусідньої Сирії, повідомляє ВВС.

За останніми даними, 12 осіб загинули, є поранені.

За інформацією прикордонної служби, всього в спробі прорватися через кордон брали участь близько 30 осіб, деякі з них були озброєні.

Також повідомляється, що прикордонники вилучили близько 2 мільйонів капсул з наркотиками.

Раніше влада Йорданії повідомляла про посилення контролю на кордоні з Сирією і що армії вдалося запобігти безлічі спроб незаконного проникнення джихадистів з Сирії.

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За даними ООН, з 2011 року до Йорданії прибуло близько 600 тисяч сирійських біженців, проте влада країни стверджує, що кордон перетнули понад 1,4 мільйона сирійців.