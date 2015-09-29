Король Йорданії: світ повинен об'єднатися в боротьбі з тероризмом

Про це заявив з трибуни Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку король Йорданії Абдалла Другий, прередают РИА Новости.

"Діалог цивілізацій, відродження спільності світових релігій, підтримка загальнолюдських цінностей повинні допомогти в боротьбі з насильством у світі, з тероризмом і екстремізмом", — сказав йорданський лідер.

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Він також зазначив, що Йорданія та Ліван взяли на себе найбільше навантаження у вирішенні проблеми сирійських біженців. "У королівстві зараз 20% населення складають сирійці.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін запропонував створити "антитерористичну коаліцію" за аналогією з антигітлерівської коаліцією, яка могла б згуртувати в своїх рядах найрізноманітніші сили.