У Дагестані силовики заблокували автопробіг на підтримку Путіна і Кадирова (фото)

У Дагестані поліція заблокувала автопробіг на підтримку президента РФ Володимира Путіна і голови Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє Slon.ru з посиланням на дагестанському газету «Чернетка».

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Автопробіг був організований прихильниками колишнього голови Пенсійного фонду Дагестану Сагіда Муртазалієва, у вересні 2015 року заарештованого Басманним судом Москви за звинуваченнями у вбивстві і фінансуванні тероризму. Передбачалося, що пробіг стане продовженням мітингу на підтримку Путіна і Кадирова, який пройшов у Грозному.

Колони, що почали рух у Кизлярі, Кизилюрті і Хасав'юрті, практично відразу були заблоковані ОМОНом. За даними джерел «Чернетки», співробітники поліції зривали плакати з зображеннями Путіна, Кадирова і Муртазалиева.

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Загалом, у пробігу готувалися прийняти участь близько трьох тисяч машин.

Мітинг на підтримку Путіна і Кадирова у Грозному відбувся 22 січня.