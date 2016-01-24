Через брак ресурсів влада китайської столиці вирішила обмежити зростання чисельності населення

На цей крок міське управління пішло через дефіцит ресурсів для забезпечення багатомільйонного населення мегаполісу, в першу чергу води, передає РБК з посиланням на агентство "Сіньхуа".

За даними агентства, рішення обговорювалося муніципальною владою Пекіна у ході сесій Зборів народних представників і Народної політичної консультативної ради міста.

"Протягом наступних п'яти років Пекін продовжить переміщати населення з центру на околиці. Кількість постійних жителів центральної частини міста має бути знижено на 15% від рівня 2014 року", — заявив мер міста Ван Аньшунь.

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Варто зазначити, що в 2015 році в Пекіні постійно проживало 21,7 млн осіб.

Нагадаємо, наприкінці жовтня влада Китаю скасувала політику "Одна сім'я - одна дитина". Як відомо, широка кампанія з регулювання народжуваності в Китаї, яка отримала назву "Одна сім'я — одна дитина", розгорнулася з 1979 року. Мета її полягала в обмеженні чисельності населення КНР до 2000 року рівня в 1,2 мільярда людей. У ході реалізації програми вносилися корективи.

Поставлене завдання було в основному виконанн: до 1 листопада 2000 року в Китаї заданий рівень був перевищений лише на 42,5 мільйона громадян. Плюс близько 30 мільйонів взагалі не потрапили в статистику — вони жили і працювали без документів.