Влада Китаю скасовує політику "Одна сім'я - одна дитина"

За повідомленнями Reuters, відповідне рішення прийнято комуністичною партією країни, пише Лента.ру.

Як відомо, широка кампанія по регулюванню народжуваності в Китаї, яка отримала назву "Одна сім'я — одна дитина", що розгорнулася з 1979 року. Мета її полягала в обмеженні чисельності населення КНР до 2000 року на рівні в 1,2 мільярда людей. В ході реалізації програми вносилися корективи. Поставлена задача була, в основному, виконана: до 1 листопада 2000 року в Китаї заданий рівень був перевищений лише на 42,5 мільйона громадян. Плюс близько 30 мільйонів взагалі не потрапили в статистику — вони жили і працювали без документів.

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Як зазначається, у програми були і небажані наслідки: в Китаї спостерігається гендерний дисбаланс і стрімке старіння населення. Також багато людей практикують селективні аборти: зберігають дитину тільки в тому випадку, якщо чекають на народження хлопчика. BBC News розповідає і про примусові аборти: влада вираховує вагітних жінок і насильно проводить необхідні процедури.

Так, згідно з повідомленням, прагнення китайців обов'язково народити хлопчика призвело до того, що на даний момент чоловіків в країні на 20 мільйонів більше, ніж жінок. До 2020 року цей розрив досягне 24 мільйонів. Влада КНР намагається за допомогою різних заходів стимулювати народження дівчаток, але традиції побороти поки не вдається.

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Разом з тим, як зазначає видання, намагаючись обійти закон багато китайських пар їздять народжувати в Гонконг, де діє власне законодавство. В останні роки влада КНР на всіх рівнях і влада Гонконгу налагодили боротьбу з "материнським туризмом", вводячи квоти на кількість породіль з материка. Наплив охочих народити в Гонконзі викликає невдоволення місцевих жителів.

Після приходу до влади в 2013 році нового покоління китайського керівництва, очолюваного головою КНР Сі Цзіньпіном, було оголошено про пом'якшення демографічної політики, і сьогоднішнє рішення стало виконанням цих обіцянок.